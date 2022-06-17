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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» поспорит с другими английскими клубами за Милинковича-Савича

17 Июня 2022 • 22:26 Комментировать

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич заинтересовал ещё один клуб Английской премьер-лиги – «Челси».

Ранее сообщалось об интересе к 27-летнему сербу со стороны лондонского «Арсенала» и «Ньюкасла». По данным Corriere dello Sport, агент Милинковича-Савича занимается активными поисками нового клуба для своего клиента, а «Челси» считается одним из главных претендентов на игрока. Наставник «Лацио» Маурицио Сарри при этом по-прежнему надеется сохранить звёздного хавбека в рядах своей команды.

Руководство римлян требует за Милинковича-Савича 60 млн евро – предложить такую сумму пока никто не решился. В завершившейся кампании серб стал автором 11 голов и 12 ассистов в 47 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Челси Сергей Милинкович-Савич
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