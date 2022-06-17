«Манчестер Юнайтед» приготовил улучшенное предложение «Барселоне» по де Йонгу

«Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры с «Барселоной» по трансферу полузащитника Френки де Йонга.

Первое предложение английского гранда в размере 60 млн евро и 10 млн в виде бонусов было отклонено «Барселоной». Согласно заявлениям журналиста Херарда Ромеро, «красные дьяволы» вернутся с улучшенным предложением – порядка 70 млн евро плюс бонусы. «Барселона», впрочем, рассчитывает получить за трансфер 85 млн евро и не планирует снижать своё требование.

В переходе Френки де Йонга заинтересован новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, работавший с полузащитником в амстердамском «Аяксе».