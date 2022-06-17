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Каррагер попрощался с Мане: «Настоящая легенда «Ливерпуля»

17 Июня 2022 • 21:02 Комментировать

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер, ныне работающий телеэкспертом, высказался об уходе Садио Мане в «Баварию».

Трансфер 30-летнего сенегальца в мюнхенский клуб ещё не подтверждён официально, но уже согласован. Решение уйти принял сам игрок, о чём известил «Ливерпуль» после проигранного финала Лиги чемпионов.

«Мане – мой любимый игрок «Ливерпуля» современной эпохи. Он показал высочайший уровень, выиграл множество трофеев и забил уйму голов, ни разу не получив травму! Настоящая легенда «Ливерпуля». Спасибо за всё, Садио», – заявил эксперт Sky Sports.

На счету Мане 120 голов и более 40 результативных передач в 269 поединках за «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Джейми Каррагер Садио Мане
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