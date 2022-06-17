«Арсенал» предложил 30 млн за аргентинского защитника, но получил отказ

Амстердамский «Аякс» отказался продавать центрального защитника Лисандро Мартинеса в «Арсенал» за 30 млн евро.

24-летний аргентинец, признанный лучшим игроком «Аякса» по итогам прошедшего сезона, также интересен «Манчестер Юнайтед», который недавно возглавил пришедший из того же «Аякса» Эрик тен Хаг. Согласно сведениям журналиста Давида Орнштейна, лондонский «Арсенал» предложил за Мартинеса 30 млн евро, но получил отказ. «Канониры» планируют вернуться с улучшенными условиями.

Лисандро Мартинес провёл 36 матчей за «Аякс» в сезоне 2021/22, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.