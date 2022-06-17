Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» предложил 30 млн за аргентинского защитника, но получил отказ

17 Июня 2022 • 20:50 Комментировать

Амстердамский «Аякс» отказался продавать центрального защитника Лисандро Мартинеса в «Арсенал» за 30 млн евро.

24-летний аргентинец, признанный лучшим игроком «Аякса» по итогам прошедшего сезона, также интересен «Манчестер Юнайтед», который недавно возглавил пришедший из того же «Аякса» Эрик тен Хаг. Согласно сведениям журналиста Давида Орнштейна, лондонский «Арсенал» предложил за Мартинеса 30 млн евро, но получил отказ. «Канониры» планируют вернуться с улучшенными условиями.

Лисандро Мартинес провёл 36 матчей за «Аякс» в сезоне 2021/22, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Арсенал Лондон Лисандро Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июня
21:02 · Англия. Премьер-лига
Каррагер попрощался с Мане: «Настоящая легенда «Ливерпуля»
20:50 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предложил 30 млн за аргентинского защитника, но получил отказ
20:39 · Англия. Премьер-лига
Роналду не намерен покидать «Манчестер Юнайтед», он отработает контракт до конца
20:38 · Англия. Премьер-лига
Зарплата де Йонга давит на «Барселону»
20:28 · Англия. Премьер-лига
Левандовски отказал английскому клубу
20:21 · Англия. Премьер-лига
Ассистент Гвардиолы покинул «Манчестер Сити», возглавив бывший клуб Хави официально
20:05 · Англия. Премьер-лига
Рока официально перешёл из «Баварии» в «Лидс» официально
17:12 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» достигла договорённости с «Ливерпулем» по трансферу Мане
16:39 · Англия. Премьер-лига
Тухель просит руководство «Челси» подписать Левандовски 1
15:36 · Англия. Премьер-лига
«Интер» планирует представить Лукаку на следующей неделе
15:32 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» включился в гонку за Осимхена 2
15:21 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» готов продать Джонсона за 45 миллионов евро
15:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» больше хочет подписать Стерлинга, нежели Жезуса
14:46 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» готов выложить 20 миллионов евро за Груйича
14:40 · Англия. Премьер-лига
Мендеш ищет Роналду новый клуб 2
Все новости
Рекомендуем