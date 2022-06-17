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Роналду не намерен покидать «Манчестер Юнайтед», он отработает контракт до конца

17 Июня 2022 • 20:39 Комментировать

Звезда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не рассматривает возможность ухода из команды, сообщил журналист Джонатан Шрагер в социальных сетях.

По информации источника, 37-летний португалец счастлив в Манчестере и не хочет менять клубную прописку. Он хочет провести следующий сезон в составе «красных дьяволов», который станет последним по его контракту с командой.

Ранее мы получили информацию о том, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не видит Роналду в своём составе из-за того, что португалец не вписывается в тактику голландского специалиста. Британские и итальянские СМИ накануне сообщили о том, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет видеть Роналду в своём составе. Однако, римляне не смогут удовлетворить финансовые потребности 37-летнего футболиста.

Летом 2021 года Роналду сменил «Ювентус» на «Манчестер Юнайтед», подписав контракт до конца сезона-2022/23. В прошедшем сезоне он сыграл за команду 36 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отметился тремя результативными передачами.


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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Апл Эрик тен Хаг
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