Роналду не намерен покидать «Манчестер Юнайтед», он отработает контракт до конца

Звезда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не рассматривает возможность ухода из команды, сообщил журналист Джонатан Шрагер в социальных сетях.

По информации источника, 37-летний португалец счастлив в Манчестере и не хочет менять клубную прописку. Он хочет провести следующий сезон в составе «красных дьяволов», который станет последним по его контракту с командой.

Ранее мы получили информацию о том, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не видит Роналду в своём составе из-за того, что португалец не вписывается в тактику голландского специалиста. Британские и итальянские СМИ накануне сообщили о том, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет видеть Роналду в своём составе. Однако, римляне не смогут удовлетворить финансовые потребности 37-летнего футболиста.

Летом 2021 года Роналду сменил «Ювентус» на «Манчестер Юнайтед», подписав контракт до конца сезона-2022/23. В прошедшем сезоне он сыграл за команду 36 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отметился тремя результативными передачами.