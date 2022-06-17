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Зарплата де Йонга давит на «Барселону»

17 Июня 2022 • 20:38 Комментировать

«Барселона», вероятно, будет вынуждена продать Френки де Йонга этим летом из-за высокой зарплаты полузащитника.

В настоящий момент «Барселона» ведёт переговоры о продаже 25-летнего голландца в «Манчестер Юнайтед». Первое предложение англичан – 60 млн евро плюс 10 млн бонусами – было отклонено на прошлой неделе. Сам де Йонг продолжает ждать и не готов делать какие-либо заявления о своём возможном уходе.

Руководство и тренерский штаб каталонского клуба не хотели бы расставаться со своей звездой, но, как сообщает Фабрицио Романо, решающую роль в данном вопросе может сыграть высокая зарплата де Йонга, вынуждающая «Барселону» всерьёз задуматься о продаже игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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