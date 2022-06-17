Левандовски отказал английскому клубу

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски отклонил предложение из Английской премьер-лиги.

Поляк объявил о желании прекратить сотрудничество с «Баварией» в ближайшие месяцы. Левандовски надеется перейти в «Барселону», с которой уже согласовал личные контрактные условия, но также имеет два других варианта продолжения карьеры – «ПСЖ» и «Челси». Согласно информации издания Sport, лондонцы связались с 33-летним нападающим, но получили от него отказ.

Соглашение Роберта Левандовски с «Баварией» рассчитано до следующего лета. Мюнхенский гранд запрашивает за свою звезду порядка 50 млн евро.