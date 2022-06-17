Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ассистент Гвардиолы покинул «Манчестер Сити», возглавив бывший клуб Хави официально

17 Июня 2022 • 20:21 Комментировать

Наставник Хуанма Лильо покинул «Манчестер Сити» ради работы в Катаре.

«Аль-Садд» официально объявил о назначении 56-летнего испанского специалиста на пост главного тренера. Соглашение вступит в силу с начала сезона 2022/23.

«Время, проведённое в «Манчестер Сити», – одно из самых приятных в моей карьере», – заявил рулевой, слова которого цитирует журналист Фабрицио Романо.

Хуанма Лильо входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» с лета 2020 года. Ранее он возглавлял коллективы из различных стран, включая Китай, Японию, Колумбию и Испанию. С 2015 по 2016 год занимал пост ассистента в «Севилье», а с 2015 по 2016 работал на аналогичной должности в сборной Чили.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Аль-Садд Хуан Лильо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июня
20:39 · Англия. Премьер-лига
Роналду не намерен покидать «Манчестер Юнайтед», он отрабоатет контракт до конца
20:38 · Англия. Премьер-лига
Зарплата де Йонга давит на «Барселону»
20:28 · Англия. Премьер-лига
Левандовски отказал английскому клубу
20:21 · Англия. Премьер-лига
Ассистент Гвардиолы покинул «Манчестер Сити», возглавив бывший клуб Хави официально
20:05 · Англия. Премьер-лига
Рока официально перешёл из «Баварии» в «Лидс» официально
17:12 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» достигла договорённости с «Ливерпулем» по трансферу Мане
16:39 · Англия. Премьер-лига
Тухель просит руководство «Челси» подписать Левандовски 1
15:36 · Англия. Премьер-лига
«Интер» планирует представить Лукаку на следующей неделе
15:32 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» включился в гонку за Осимхена 1
15:21 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» готов продать Джонсона за 45 миллионов евро
15:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» больше хочет подписать Стерлинга, нежели Жезуса
14:46 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» готов выложить 20 миллионов евро за Груйича
14:40 · Англия. Премьер-лига
Мендеш ищет Роналду новый клуб 2
14:36 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «Тоттенхэм» надеются провести переговоры с Эриксеном на этой неделе
13:57 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «ПСЖ» лидируют в гонке за Витиньей
Все новости
Рекомендуем