Наставник Хуанма Лильо покинул «Манчестер Сити» ради работы в Катаре.

«Аль-Садд» официально объявил о назначении 56-летнего испанского специалиста на пост главного тренера. Соглашение вступит в силу с начала сезона 2022/23.

«Время, проведённое в «Манчестер Сити», – одно из самых приятных в моей карьере», – заявил рулевой, слова которого цитирует журналист Фабрицио Романо.

Хуанма Лильо входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» с лета 2020 года. Ранее он возглавлял коллективы из различных стран, включая Китай, Японию, Колумбию и Испанию. С 2015 по 2016 год занимал пост ассистента в «Севилье», а с 2015 по 2016 работал на аналогичной должности в сборной Чили.