Полузащитник «Баварии» Марк Рока продолжит карьеру в «Лидсе».

Английский клуб объявил о переходе 25-летнего испанца на своём официальном сайте. Контракт рассчитан до лета 2026 года. «Бавария» заработает на трансфере 12 млн евро без учёта бонусов.

«Марк – отличный профессионал и очень качественный футболист. Он всегда доказывал это, когда выходил на поле. Марк хотел получать больше игрового времени, поэтому мы согласились отпустить его в «Лидс», – прокомментировал сделку спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.

Марк Рока выступал за «Баварию» с 2020 года. В прошедшем сезоне на его счету 13 матчей во всех турнирах.