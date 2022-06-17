«Бавария» достигла договорённости с «Ливерпулем» по трансферу Мане

Вингер «Ливерпуля» Садио Мане в ближайшее время станет игроком «Баварии», об этом утверждает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

По информации инсайдера, клубам удалось достичь договорённости по трансферу 30-летнего нападающего. Сообщается, что сумма трансфера составит не более 40 миллионов евро, включая бонусы.

В прошедшем сезоне-2021/22 Мане с «Ливерпулем» вышел в финал Лиги чемпионов, где проиграл «Реалу» (0:1) и занял второе место с «красными» в чемпионате Англии.

30-летний Мане защищает цвета «Ливерпуля» с 2016 года. В прошлом сезоне он сыграл за команду 51 матч во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 5 результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.