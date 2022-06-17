Тухель просит руководство «Челси» подписать Левандовски

Главный тренер «Челси» Томас Тухель уговаривает руководство клуба подписать форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

По информации Mundo Deportivo, вероятнее всего, форвард «синих» Ромелу Лукаку покинет команду этим летом. На его замену рассматривается вариант с приглашением 33-летнего Левандовски. Издание отмечает, что в борьбе за игрока лидирует «Барселона», но Тухель надеется на то, что руководство «Челси» сможет переманить польского игрока на свою сторону.

Левандовски уже не раз высказывался о том, что хочет покинуть «Баварию» уже этим летом и готов бойкотировать летние сборы. Его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года.