Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель просит руководство «Челси» подписать Левандовски

17 Июня 2022 • 16:39 Комментировать (1)

Главный тренер «Челси» Томас Тухель уговаривает руководство клуба подписать форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

По информации Mundo Deportivo, вероятнее всего, форвард «синих» Ромелу Лукаку покинет команду этим летом. На его замену рассматривается вариант с приглашением 33-летнего Левандовски. Издание отмечает, что в борьбе за игрока лидирует «Барселона», но Тухель надеется на то, что руководство «Челси» сможет переманить польского игрока на свою сторону.

Левандовски уже не раз высказывался о том, что хочет покинуть «Баварию» уже этим летом и готов бойкотировать летние сборы. Его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Барселона Роберт Левандовски Томас Тухель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июня
17:12 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» достигла договорённости с «Ливерпулем» по трансферу Мане
16:39 · Англия. Премьер-лига
Тухель просит руководство «Челси» подписать Левандовски 1
15:36 · Англия. Премьер-лига
«Интер» планирует представить Лукаку на следующей неделе
15:32 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» включился в гонку за Осимхена 1
15:21 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» готов продать Джонсона за 45 миллионов евро
15:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» больше хочет подписать Стерлинга, нежели Жезуса
14:46 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» готов выложить 20 миллионов евро за Груйича
14:40 · Англия. Премьер-лига
Мендеш ищет Роналду новый клуб 2
14:36 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «Тоттенхэм» надеются провести переговоры с Эриксеном на этой неделе
13:57 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «ПСЖ» лидируют в гонке за Витиньей
13:54 · Англия. Премьер-лига
Дембеле примет решение по своему будущему после отпуска
13:43 · Англия. Премьер-лига
«Порту» объявил о переходе Вийера в «Арсенал» официально
13:37 · Англия. Премьер-лига
Ориги попрощался с болельщиками «Ливерпуля»
13:36 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» намерена предложить «Ливерпулю» 50 миллионов за Мане
12:57 · Англия. Премьер-лига
Де Лихт хочет перейти в «Ливерпуль»
Все новости
Рекомендуем