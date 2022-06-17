«Интер» планирует представить Лукаку на следующей неделе

Миланский «Интер» намерен официально объявить о трансфере нападающего «Челси» Ромелу Лукаку на следующей неделе. Согласно данным от журналиста Николо Скиры, «нерадзурри» уже назначили бельгийцу медицинское обследование в местной клинике Humanitas.

Отмечается, что «Интер» хочет закрыть сделку с лондонским «Челси» к выходным, чтобы представить болельщикам Лукаку уже на следующей неделе. Напомним, что сделка по переходу Ромелу в «Интер» состоится на правах аренды, за которую «нерадзурри» предположительно заплатят около 12 миллионов евро.

Лукаку уже выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год. Бельгиец доходил с клубом до финала Лиги Европы, а также выиграл Скудетто в позапрошлом сезоне.