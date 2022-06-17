«Челси» больше хочет подписать Стерлинга, нежели Жезуса

Лондонский «Челси» интересуется двумя игроками из «Манчестер Сити», но только один из них является приоритетной целью. По информации от Sky Sports, «синие» больше заинтересованы в приобретении Рахима Стерлинга, нежели Габриэля Жезуса. Напомним, что у обоих в следующем году заканчивается контракт с «горожанами».

Жезус в данный момент близок к переходу в лондонский «Арсенал», тогда как будущее Стерлинга пока находится под вопросом. Англичанин после отпуска намерен провести переговоры с руководством «Манчестер Сити», где стороны постараются найти лучшее решение.

Напомним, что Стерлинг также интересен зарубежным клубам, в числе которых мадридский «Реал».