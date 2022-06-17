«Фулхэм» готов выложить 20 миллионов евро за Груйича

Лондонский «Фулхэм» готов выложить 20 миллионов евро за экс-полузащитника «Ливерпуля» Марко Груйича, который ныне защищает цвета «Порту». Об этом сообщает Liverpool Echo.

Груйич провёл за «Порту» суммарно два сезона, за которые успел заметно вырасти в индивидуальном плане. 26-летний футболист может покинуть команду в это трансферное окно, но «Фулхэм» является не единственным вариантом для продолжения карьеры.

Груйич выступал за «Ливерпуль» с 2016 по 2018 год, но так и не сумел закрепиться в основном составе команды Юргена Клоппа. Сербский полузащитник в своё время также успел поиграть за «Кардифф», берлинскую «Герту» и «Црвену Звезду».