Мендеш ищет Роналду новый клуб

Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, активно ищет своему клиенту новую команду. По информации от издания Repubblica Sport, вероятность ухода португальца с «Олд Траффорд» в это межсезонье довольно высока.

Роналду не ощущает вовлечённость в проект нового тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. На решение игрока покинуть команду также может повлиять отсутствие возможности поиграть в Лиге чемпионов, где португалец регулярно выступал с 2003 года.

Напомним, что в услугах Роналду проявляет интерес «Рома», которую тренирует бывший наставник португальца по «Реалу» Жозе Моуринью.