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«МЮ» и «Тоттенхэм» надеются провести переговоры с Эриксеном на этой неделе

17 Июня 2022 • 14:36 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» и лондонский «Тоттенхэм» сразятся в борьбе за полузащитника Кристиана Эриксена, который находится в статусе свободного агента. Напомним, что вторую половину прошлого сезона датчанин провёл в составе «Брентфорда».

Согласно информации от журналиста The Guardian Эда Ааронса, «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» надеются провести переговоры с Эриксеном на этой неделе. Клубы всерьёз нацелены подписать контракт с датчанином.

Эриксен ранее уже выступал за «Тоттенхэм». Полузащитник, игравший за команду с 2013 по 2020 год является лучшим ассистентом в истории «шпор». В феврале футболисту исполнилось 30 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен
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