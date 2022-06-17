«МЮ» и «Тоттенхэм» надеются провести переговоры с Эриксеном на этой неделе

«Манчестер Юнайтед» и лондонский «Тоттенхэм» сразятся в борьбе за полузащитника Кристиана Эриксена, который находится в статусе свободного агента. Напомним, что вторую половину прошлого сезона датчанин провёл в составе «Брентфорда».

Согласно информации от журналиста The Guardian Эда Ааронса, «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» надеются провести переговоры с Эриксеном на этой неделе. Клубы всерьёз нацелены подписать контракт с датчанином.

Эриксен ранее уже выступал за «Тоттенхэм». Полузащитник, игравший за команду с 2013 по 2020 год является лучшим ассистентом в истории «шпор». В феврале футболисту исполнилось 30 лет.