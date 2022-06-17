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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» и «ПСЖ» лидируют в гонке за Витинью

17 Июня 2022 • 13:57 Комментировать

Полузащитник «Порту» Витинья может уйти на повышение в это трансферное окно. В борьбе за футболиста пока что лидируют французский «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает издание Sport Witness.

Напомним, что Витинья заинтересовал многие топ-клубы своими выступлениями в прошлом сезоне за «Порту». Полузащитник отметился двумя голами и тремя ассистами в минувшем розыгрыше чемпионата Португалии.

Позапрошлый сезон Витинья провёл на правах аренды за «Вулверхэмптон», но в стане «волков» так и не смог стать основным, проведя всего 19 матчей в английской Премьер-лиге, вследствии чего команда не стала его выкупать летом 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Манчестер Юнайтед ПСЖ Витинья
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