«МЮ» и «ПСЖ» лидируют в гонке за Витинью

Полузащитник «Порту» Витинья может уйти на повышение в это трансферное окно. В борьбе за футболиста пока что лидируют французский «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает издание Sport Witness.

Напомним, что Витинья заинтересовал многие топ-клубы своими выступлениями в прошлом сезоне за «Порту». Полузащитник отметился двумя голами и тремя ассистами в минувшем розыгрыше чемпионата Португалии.

Позапрошлый сезон Витинья провёл на правах аренды за «Вулверхэмптон», но в стане «волков» так и не смог стать основным, проведя всего 19 матчей в английской Премьер-лиге, вследствии чего команда не стала его выкупать летом 2021 года.