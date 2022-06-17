Дембеле примет решение по своему будущему после отпуска

Полузащитник Усман Дембеле намерен определиться со своим следующим клубом после отпуска. По информации от издания Football London, француз пока не принял окончательного решения.

Отмечается, что фаворитом на Дембеле в данный момент является лондонский «Челси». Руководство клуба уже вело переговоры с футболистом касательно потенциального сотрудничества. Также с Дембеле говорил тренер Томас Тухель, с которым француз работал ещё в дортмундской «Боруссии».

В июле у Дембеле истекает контракт с «Барселоной». Президент каталонского клуба Жоан Лапорт недавно заявил, что Усман игнорирует предложение клуба по продлению контракта.