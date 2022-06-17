Ориги попрощался с болельщиками «Ливерпуля»

Нападающий Дивок Ориги написал прощальное письмо болельщикам «Ливерпуля». Напомним, что бельгиец стал свободным агентом и теперь находится в шаге от перехода в «Милан», который является действующим чемпионом Италии.

«Я перешёл в этот клуб, когда мне было 19 лет. Я горд, что мне посчастливилось поиграть за «Ливерпуль». Хочу поблагодарить фанатов за поддержку, которую они оказывали на протяжении стольких лет», – написал Ориги.

Ориги перебрался в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Лилля», после чего провёл во французском клубе один год на правах аренды. Сейчас бельгийцу всего 27 лет. В ближайшее время он должен подписать контракт с «Миланом».