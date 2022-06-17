Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ориги попрощался с болельщиками «Ливерпуля»

17 Июня 2022 • 13:37 Комментировать

Нападающий Дивок Ориги написал прощальное письмо болельщикам «Ливерпуля». Напомним, что бельгиец стал свободным агентом и теперь находится в шаге от перехода в «Милан», который является действующим чемпионом Италии.

«Я перешёл в этот клуб, когда мне было 19 лет. Я горд, что мне посчастливилось поиграть за «Ливерпуль». Хочу поблагодарить фанатов за поддержку, которую они оказывали на протяжении стольких лет», – написал Ориги.

Ориги перебрался в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Лилля», после чего провёл во французском клубе один год на правах аренды. Сейчас бельгийцу всего 27 лет. В ближайшее время он должен подписать контракт с «Миланом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Дивок Ориги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июня
13:57 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «ПСЖ» лидируют в гонке за Витинью
13:54 · Англия. Премьер-лига
Дембеле примет решение по своему будущему после отпуска
13:43 · Англия. Премьер-лига
«Порту» объявил о переходе Вийера в «Арсенал» официально
13:37 · Англия. Премьер-лига
Ориги попрощался с болельщиками «Ливерпуля»
13:36 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» намерена предложить «Ливерпулю» 50 миллионов за Мане
12:57 · Англия. Премьер-лига
Де Лихт хочет перейти в «Ливерпуль»
12:51 · Англия. Премьер-лига
Родриго: «После финала Лиги чемпионов Модрич сказал Салаху: «Ничего, потом попробуешь снова»
12:40 · Англия. Премьер-лига
Зиеш чувствует себя ненужным в «Челси»
12:35 · Англия. Премьер-лига
Погба раскрыл подробности конфликта с Моуринью
12:10 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» нацелился на экс-игрока «Барселоны»
11:56 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа работает над тем, чтобы адаптироваться к стилю тен Хага
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» продвинулась в переговорах по Мане
11:46 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Мата отказался от зарплаты в 10 миллионов евро
11:37 · Англия. Премьер-лига
«Рома» мечтает о трансфере Роналду 1
11:23 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Погба не оправдал ожидания, он отбывал номер в «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем