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«Бавария» намерена предложить «Ливерпулю» 50 миллионов за Мане

17 Июня 2022 • 13:36 Комментировать

«Бавария» намерена увеличить сумму своего предложения по трансферу нападающего «Ливерпуля» Садио Мане до 50 миллионов евро, сообщает Sky Sports News.

По информации источника, такое предложение устроит руководство английского клуба. Сообщается, что обе стороны настроены закрыть сделку в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить 35 миллионов евро. Действующее соглашение сенегальского форварда с мерсисайдцами рассчитано до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мане провёл в составе «Ливерпуля» 52 матча, в которых забил 23 гола и отдал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Садио Мане
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