Де Лихт хочет перейти в «Ливерпуль»

Защитник туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт хотел бы перебраться в «Ливерпуль». Согласно информации от итальянского издания Calciomercato, нидерландец в будущем рассчитывает перебраться в мерсисайдский клуб.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» закончил свою летнюю трансферную кампанию после покупки нападающего Дарвина Нуньеса, который обошёлся англичанам в 100 миллионов евро. Де Лихт, в свою очередь, является одной из главных трансферных целей лондонского «Челси», который активно ищет центральных защитников.

Контракт де Лихта с «Ювентусом» истекает через два года. Следующим летом игрок может быть доступен по скидке.