Родриго: «После финала Лиги чемпионов Модрич сказал Салаху: «Ничего, потом попробуешь снова»

Полузащитник мадридского «Реала» Родриго рассказал о беседе между Лукой Модричем и форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, которая состоялась по окончанию финала Лиги чемпионов в Париже, где «сливочные» одержали победу 1:0.

«Я могу рассказать очень забавную историю. После финала Лиги чемпионов мы выстроили коридор для «Ливерпуля». Салах шёл очень растроенным, но Модрич подошёл к нему и сказал: «Ничего, потом попробуешь снова», – цитирует Родриго издание Mundo Deportivo.

Напомним, что перед финалом Лиги чемпионов Салах не раз заявлял о своих намерениях отомстить «Реалу» за поражение в финале турнира в 2018 году.