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Зиеш чувствует себя ненужным в «Челси»

17 Июня 2022 • 12:40 Комментировать

Полузащитник лондонского «Челси» Хаким Зиеш не чувствует себя важным в клубе. По информации от журналиста Саймона Филлипса, марокканец задумывается об уходе со «Стэмфорд Бридж» этим летом.

Напомним, что Зиеш перебрался в «Челси» летом 2020 года из амстердамского «Аякса». За два сезона в клубе марокканец так и не смог стать стабильным игроком основного состава, хоть и выиграл с командой Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Зиеш чувствует, что он не подходит под систему главного тренера «Челси» Томаса Тухеля. На замену Хакиму в клубе может прийти Усман Дембеле, который скоро станет свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Хаким Зиеш
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