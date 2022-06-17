Погба раскрыл подробности конфликта с Моуринью

Полузащитник Поль Погба рассказал о своём конфликте с Жозе Моуринью, который произошёл в период, когда португалец тренировал «Манчестер Юнайтед».

«Всё началось, когда я получил травму. Я сказал Моуринью, что поеду в Майами на реабилитацию. Папарацци однажды сфотографировали меня с моей девушкой. Жозе отправил эту фотографию моему агенту Мино Райоле, а затем написал: «Пока мы работаем как ублюдки, он отдыхает». Мне это не понравилось», – сказал Погба в документальном фильме от Prime Video.

Напомним, что Погба в 2016 году стал самым дорогим игроком в истории футбола. «Манчестер Юнайтед» заплатил туринскому «Ювентусу» 105 миллионов евро.