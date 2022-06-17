«Атлетико» нацелился на экс-игрока «Барселоны»

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Эмерсон Роял может сменить Туманный Альбион на испанскую Ла Лигу. На Пиренеях интерес к 23-летнему бразильскому футболисту проявляет мадридский «Атлетико», рапортует Sky Sport.

Источник отмечает, что наставник «шпор» Антонио Конте больше не рассчитывает на игрока. Этой ситуацией намерены воспользоваться «матрасники».

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Эмерсон провел 31 поединок, записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.

До переезда в Англию Роял выступал в Испании за каталонскую «Барселону» и севильский «Бетис».