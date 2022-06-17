Де Хеа работает над тем, чтобы адаптироваться к стилю тен Хага

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа активно работает над тем, чтобы адаптироваться к игровому стилю нового тренера клуба Эрика тен Хага, который прибыл из амстердамского «Аякса». Об этом сообщает журналист Пол Балус.

В игровом стиле тен Хага голкипер должен уметь играть ногами и справляться с прессингом, отдавая точные передачи на партнёров. Бывшие наставники «Манчестер Юнайтед» избавляли голкипера от подобной роли, но для тен Хага умение играть ногами является очень важным.

Де Хеа ранее был признан лучшим футболистом прошлого сезона в «Манчестер Юнайтед». Испанец перебрался на «Олд Траффорд» летом 2011 года из мадридского «Атлетико».