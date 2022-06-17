Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Хеа работает над тем, чтобы адаптироваться к стилю тен Хага

17 Июня 2022 • 11:56 Комментировать

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа активно работает над тем, чтобы адаптироваться к игровому стилю нового тренера клуба Эрика тен Хага, который прибыл из амстердамского «Аякса». Об этом сообщает журналист Пол Балус.

В игровом стиле тен Хага голкипер должен уметь играть ногами и справляться с прессингом, отдавая точные передачи на партнёров. Бывшие наставники «Манчестер Юнайтед» избавляли голкипера от подобной роли, но для тен Хага умение играть ногами является очень важным.

Де Хеа ранее был признан лучшим футболистом прошлого сезона в «Манчестер Юнайтед». Испанец перебрался на «Олд Траффорд» летом 2011 года из мадридского «Атлетико».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июня
12:10 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» нацелился на экс-игрока «Барселоны»
11:56 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа работает над тем, чтобы адаптироваться к стилю тен Хага
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» продвинулась в переговорах по Мане
11:46 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Мата отказался от зарплаты в 10 миллионов евро
11:37 · Англия. Премьер-лига
«Рома» мечтает о трансфере Роналду
11:23 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Погба не оправдал ожидания, он отбывал номер в «Манчестер Юнайтед»
11:01 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Челси» могут обменяться игроками 1
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» предлагает 25 миллионов евро за Траоре
10:53 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на звезду «Боруссии» 1
10:51 · Англия. Премьер-лига
Стракоша: «Я горд, что меня связывают с «Челси»
10:33 · Англия. Премьер-лига
Сын Руни установил рекорд в молодёжной команде «Манчестер Юнайтед» 1
09:58 · Англия. Премьер-лига
Рока сегодня пройдёт медосмотр в «Лидсе»
09:54 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья в шаге от перехода в «Манчестер Сити»
09:51 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» нацелился на Ниакате из «Майнца»
09:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» продлит контракт с одним из форвардов
Все новости
Рекомендуем