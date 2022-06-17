«Бавария» продвинулась в переговорах по Мане

Мюнхенская «Бавария» продвинулась в сделке по трансферу нападающего «Ливерпуля» Садио Мане. По информации от журналиста The Times Пола Джойса, прогрессу поспособствовали последние переговоры, которые провёл спортивный директор немцев Хасан Салихамиджич.

Сумма сделки должна составить 35 миллионов евро. Сам Мане уже не раз заявлял о своём желании присоединиться к «Баварии». Переход сенегальца может ускорить трансфер Роберта Левандовски в «Барселону».

Контракт Мане с «Ливерпулем» истекает в конце следующего сезона. Именно поэтому мерсисайдцы готовы продать его по сниженной цене.