Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» продвинулась в переговорах по Мане

17 Июня 2022 • 11:51 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» продвинулась в сделке по трансферу нападающего «Ливерпуля» Садио Мане. По информации от журналиста The Times Пола Джойса, прогрессу поспособствовали последние переговоры, которые провёл спортивный директор немцев Хасан Салихамиджич.

Сумма сделки должна составить 35 миллионов евро. Сам Мане уже не раз заявлял о своём желании присоединиться к «Баварии». Переход сенегальца может ускорить трансфер Роберта Левандовски в «Барселону».

Контракт Мане с «Ливерпулем» истекает в конце следующего сезона. Именно поэтому мерсисайдцы готовы продать его по сниженной цене.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Садио Мане
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июня
12:10 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» нацелился на экс-игрока «Барселоны»
11:56 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа работает над тем, чтобы адаптироваться к стилю тен Хага
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» продвинулась в переговорах по Мане
11:46 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Мата отказался от зарплаты в 10 миллионов евро
11:37 · Англия. Премьер-лига
«Рома» мечтает о трансфере Роналду
11:23 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Погба не оправдал ожидания, он отбывал номер в «Манчестер Юнайтед»
11:01 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Челси» могут обменяться игроками 1
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» предлагает 25 миллионов евро за Траоре
10:53 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на звезду «Боруссии» 1
10:51 · Англия. Премьер-лига
Стракоша: «Я горд, что меня связывают с «Челси»
10:33 · Англия. Премьер-лига
Сын Руни установил рекорд в молодёжной команде «Манчестер Юнайтед» 1
09:58 · Англия. Премьер-лига
Рока сегодня пройдёт медосмотр в «Лидсе»
09:54 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья в шаге от перехода в «Манчестер Сити»
09:51 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» нацелился на Ниакате из «Майнца»
09:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» продлит контракт с одним из форвардов
Все новости
Рекомендуем