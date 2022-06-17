Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Мата отказался от зарплаты в 10 миллионов евро

Испанский вингер Хуан Мата, покинувший «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента, находится в поиске нового клуба.

Как информирует портал Goal.com, у 34-летнего полузащитника было выгодное предложение от аравийского клуба «Аль-Хилаль». Саудиты предлагали испанцу контракт с заработной платой в размере десяти миллионов евро, однако Хуан ответил отказом. Мата хочет продолжит выступать на самом высоком уровне и подыскивает клуб из топ-5 лиг Европы.

В прошлом сезоне вингер принял участие всего в семи поединках чемпионата Англии, в которых не отметился голевыми действиями.