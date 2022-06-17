«Рома» мечтает о трансфере Роналду

Итальянская «Рома» мечтает о трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Согласно информации от La Gazzetta dello Sport, главный тренер римлян Жозе Моуринью хотел бы воссоединиться со своим соотечественником, с которым работал в мадридском «Реале» с 2010 по 2013 год.

По сведениям источника, роль Роналду в «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага находится под большим сомнением. В клубе сомневаются, что португалец сможет адаптироваться под требования нового тренера, который ставит футбол с высокой интенсивностью.

Напомним, Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом из туринского «Ювентуса».