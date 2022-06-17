Мерсон: «Погба не оправдал ожидания, он отбывал номер в «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист лондонского «Арсенала» и сборной Англии Пол Мерсон высказался о французском полузащитнике Поле Погба, который покидает «Манчестер Юнайтед».

«Трансфер Погба вообще не оправдал ожидания фанатов «Юнайтед». Казалось, что ему лень играть, и он просто отбывает номер на поле. Еще поднадоели все эти закулисные разговоры по его контракту. Явно не этого ждали от него на «Олд Траффорд».

У Погба огромный потенциал, но одного таланта мало. У него хромает отношение к делу», - приводит слова Мерсона Sky Sports.

Погба уходит из манкунианского гранда в статусе свободного агента.