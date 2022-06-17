«Барселона» и «Челси» могут обменяться игроками

Латераль Маркос Алонсо, который выступает за лондонский «Челси», может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Заинтересованность в его услугах проявляет каталонская «Барселона».

По сообщениям таблоида The Sun, «сине-гранатовые» могут выменять опытного игрока у «пенсионеров». Взамен лондонский гранд может получить молодого защитника Алехандро Бальде.

31-летний Алонсо связан трудовыми обязательствами с «Челси» до конца июня следующего года. Его трансферный ценник – 12 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше АПЛ испанец провел 28 поединков, забил четыре мяча и получил восемь желтых карточек.