«Лидс» предлагает 25 миллионов евро за Траоре

Полузащитник «Вулверхэмптона» Адама Траоре этим летом может оказаться в «Лидсе». По информации от британского издания The Sun, «павлины» готовы предложить за игрока сборной Испании 25 миллионов евро.

Вторую половину прошлого сезона Траоре провёл на правах аренды в каталонской «Барселоне», которая ранее воспитала футболиста. Тем не менее, «сине-гранатовые» не стали выкупать полузащитника по окончанию кампании.

Напомним, что Траоре также был интересен лондонскому «Тоттенхэму». Ходили слухи, что после неудачной попытки заполучить Адама зимой, «шпоры» возобновят попытки купить футболиста этим летом.