Стракоша: «Я горд, что меня связывают с «Челси»

Голкипер Томас Стракоша прокомментировал слухи о своём возможном переходе в лондонский «Челси». Напомним, что албанский вратарь находится в статусе свободного агента после ухода из римского «Лацио». На «Стэмфорд Бридж» Томас может заменить Кепу Аррисабалагу, которого как раз связывают с уходом в «Лацио».

«Я горд, что меня связывают с таким топ-клубом, как «Челси». Это моя мечта. Я мечтал об игре в английской Премьер-лиге с самого детства», – цитирует голкипера журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что в прошлом сезоне Стракоша разделял роль первого номера «Лацио» с Пепе Рейной. Главный тренер «небесно-голубых» Маурицио Сарри часто ротировал позицию голкипера.