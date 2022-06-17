Сын Руни установил рекорд в молодёжной команде «Манчестер Юнайтед»

Сын именитого английского экс-футболиста Уэйна Руни установил бомбардирский рекорд в молодёжной команде «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает пресс-служба «красных дьяволов», 12-летний Кай Руни забил солидные 56 голов и сделал 28 голевых результативных передач в прошлом сезоне, что является рекордом результативности для манчестерской команды среди мальчиков до 12 лет.

Напомним, что Уэйн Руни долгое время выступал за «Манчестер Юнайтед». Форвард забил за «красных дьяволов» 253 мяча в 559 поединках. В данный момент Руни является главным тренером клуба «Дерби Каунти».