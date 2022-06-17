Рока сегодня пройдёт медосмотр в «Лидсе»

Хавбек мюнхенской «Баварии» Марк Рока сегодня должен завершить свой переход в «Лидс». По информации от журналиста Фабрицио Романо, на сегодня клуб назначил испанцу медицинский осмотр, после прохождения которого игрок сможет подписать контракт.

Сумма трансфера Роки должна составить 15 миллионов евро. Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн был не против продажи футболиста, который практически не появлялся на поле в прошлом сезоне.

Рока должен заменить в «Лидсе» полузащитника Кэлвина Филлипса, которого активно сватают в «Манчестер Сити». Ранее Рока выступал в испанской Ла Лиге за каталонский «Эспаньол».