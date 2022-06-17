Кукурелья в шаге от перехода в «Манчестер Сити»

Защитник «Брайтона» Марк Кукурелья находится в шаге от перехода в «Манчестер Сити». Согласно информации от журналиста Николо Скиры, стороны очень близки к согласованию сделки.

Ранее сам Кукурелья договорился с «Манчестер Сити» об условиях личного контракта. Защитник подпишет с действующими чемпионами Англии соглашение сроком до 2027 года. По сведениям источника, «горожане» согласовали контракт с испанцем ещё в конце мая.

Напомним, что Кукурельей также интересовался «Челси», но сам игрок хочет перейти в «Манчестер Сити», так как хочет поработать с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.