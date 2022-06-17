«Арсенал» продлит контракт с одним из форвардов

Нападающий лондонского «Арсенала» Эдвард Нкетиа близок к пролонгации трудовых отношений с английским клубом. Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

«Клуб ждет, когда Нкетиа поставит подпись под контрактом. Нет никаких проблем, сделка будет оформлена в ближайшие несколько дней. Это лишь вопрос времени», - написал журналист.

23-летний нападающий выступает за «канониров» с января 2021 года. Его действующий контракт истекает в конце текущего месяца.

В прошлом сезоне форвард забил пять голов в 21 поединке английского чемпионата.