«Интер» может закрыть аренду Лукаку уже сегодня

Миланский «Интер» может закрыть сделку по аренде нападающего «Челси» Ромелу Лукаку уже сегодня. Согласно информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, стороны очень близки к соглашению.

«Интер» заплатит за годичную аренду Лукаку сумму около 10-12 миллионов евро. По сведениям источника, лондонский «Челси» скинул запрашиваемую сумму в два раза. Изначально она составляла 24 миллиона евро.

Лукаку хотел покинуть «Челси» и вернуться в «Интер» ещё в декабре. Бельгийский форвард в прошлом сезоне забил всего 8 голов в английской Премьер-лиге. Напомним, что Ромелу является самым дорогим футболистом в истории «Челси».