Холанн в «Манчестер Сити» против Нуньеса в «Ливерпуле»: Какой трансфер лучше

Две сильнейшие английские команды начали свои летние трансферные кампании с дорогостоящих приобретений в линию атаки. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этих переходах.

«Манчестер Сити» в прошлом розыгрыше Премьер-лиги забил 99 голов, «Ливерпуль» – 94. Ближайший преследователь по этому показателю «Челси» отличился 76 раз, и на фоне показателей пары лидеров можно добавить «всего». Тем не менее и «Манчестер Сити», и «Ливерпуль» решили приобрести по новому звёздному форварду. Эрлинг Холанн и Дарвин Нуньес обошлись «Манчестер Сити» и «Ливерпулю» более чем в 100 миллионов евро, если считать все возможные комиссии. Интересно, что сама компенсация у Нуньеса, по данным портала transfermarkt.de, была выше, но у норвежца явно выше дополнительные платежи.

Хотя оба клуба выложили огромные деньги за форвардов, они их купили явно для разных целей, что может в долгосрочной перспективе по-разному отразиться на развитии каждого из них.

«Манчестер Сити» купил готовую звезду. Пожалуй, Эрлинг Холанн был самым топовым футболистом из тех, кто не играл в топ-клубах. При всём уважении к дортмундской «Боруссии» её сложно считать претендентом на победу в Лиге чемпионов. За Холанном охотились почти все, и почти все ждут от него звёздной карьеры. Норвежец всё же показал свой уровень в очень сильном немецком чемпионате и в Лиге чемпионов. На его фоне Нуньес не выглядит таким же статусным приобретением. Да, он забивал много, но лишь в Португалии. Это всё же иной уровень. Кроме того, у уругвайца за плечами один успешный сезон на таком уровне. Холанн же удивил всю Европу, когда ещё в составе «Зальцбурга» позабивал «пачку» мячей в Лиге чемпионов.

Пожалуй, и клубы по-разному относятся к своим приобретениям. «Манчестер Сити» берёт Холанна в основу. Норвежец должен занять место в стартовом составе, у него даже конкурентов не будет. Что касается Нуньеса, то, несмотря на его стоимость, ему никто не обещает места в старте. Даже в случае ухода Садио Мане у мерсисайдцев остаётся пятеро сильных футболистов группы атаки на три места. При этом очевидно, что пока место Салаха в главных матчах незыблемо. Итого четыре исполнителя на две позиции. Конечно, в пользу Нуньеса говорит плотный график в предстоящем сезоне, так что без игровой практики он, скорее всего, не останется. Однако уругваец вполне может быть игроком подмены на ближайшее время.

На самом деле ещё большой вопрос, кому будет проще. И к английскому футболу, и к игре за топ-клуб надо привыкнуть. У Нуньеса будет время и возможность адаптироваться, что может сыграть ему на пользу. Холанну же с первых матчей надо будет отрабатывать свою стоимость. Практика показывает, что не всегда бомбардирам из Германии удается легко адаптироваться к Англии, а местная пресса готова «сожрать» очень быстро. Можно привести пример Тимо Вернера, который в Бундеслиге в одном из сезонов забил 28 голов (лучший результат Холанна – 27), но не смог в Премьер-лиге повторить этот результат, и теперь медиа рисуют его образ как «деревяшки».

Есть ещё один аспект, который может повлиять на успешность трансферов. Нуньеса покупают в систему, в команду. Он должен просто найти место в тройке нападающих, и ему не обязательно становиться главным бомбардиром. Что касается Холанна, то от него ждут довольно простой задачи – стать бомбардиром «Манчестер Сити». При этом система Хосепа Гвардиолы ранее не была заточена на наличие ярко выраженной «девятки», что подразумевает либо трансформацию модели игры, либо изменение в действиях Холанна.

С Холанна явно будет спрос выше, чем с Нуньеса поначалу, и это будет в пользу уругвайца. С другой стороны, южноамериканцу надо понимать, что стоит Холанну начать забивать пачками, то та же пресса будет требовать с экс-форварда «Бенфики» такого же результата, указывая на трансферную стоимость. В любом случае Нуньесу расслабляться не стоит.

На бумаге Холанн сейчас, конечно, выглядит сильнее. Однако у Нуньеса есть прекрасный козырь в виде наличия времени на адаптацию. Если норвежцу надо стать лидером атак «Манчестер Сити», то Нуньесу для достижения успеха хватит просто найденного места в трио нападающих.

Роман Андреев