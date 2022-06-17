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Стало известно, когда Ориги подпишет контракт с «Миланом»

17 Июня 2022 • 09:15 Комментировать

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги в ближайшее время подпишет контракт с «Миланом», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на следующей неделе 27-летний бельгиец пройдёт медобследование и заключит соглашение с итальянским клубом.

В минувшем сезоне форвард провёл за мерсисайдцев 18 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

В «Ливерпуль» футболист перешёл летом 2014 года из французского «Лилля» за 12,6 миллионов евро. Всего в составе английского клуба нападающий провёл 175 матчей, забив 41 гол и отдав 18 результативных передач.

30 июня нынешнего года истекает срок действия контракта Ориги с «Ливерпулем», поэтому в «Милан» он перейдёт в статусе свободного агента.    

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ливерпуль Дивок Ориги
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