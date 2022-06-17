«Челси» хочет купить трёх игроков «Интера»

Сразу три игрока миланского «Интера» могут переехать на Туманный Альбион, где заинтересованность в их услугах проявляет лондонский «Челси».

Как стало известно инсайдеру Джанлуке ди Марцио, в сфере интересов «пенсионеров» находятся защитники Дензел Дюмфрис и Милан Шкриньяр, а также полузащитник Алессандро Бастони. Однако конкретных переговоров по этому поводу пока не было.

Ранее сообщалось, что «Интер» хочет заполучить в свои ряды центрального нападающего «синих» Ромелу Лукаку. Итальянский гранд рассчитывает арендовать бельгийского голеадора на следующий сезон.