Бекхэм унизил свою жену Викторию: «Она неопрятная, моется иногда»

Бывший футболист сборной Англии, «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Дэвид Бекхэм рассказал, что ему не нравится в его супруге Виктории.

«Я еще тот чистюля, а вот она – нет. Я всегда опрятный, она – нет. Она моется иногда. Многие думали, что именно Виктория влияла на мой стиль, одежду и татуировки. Однако это делал я сам, потому что любил моду», - передает слова Дэвида таблоид Daily Express.

Напомним, что Бекхэм женат на Виктории, экс-участнице группы Spice Gils, с 1999 года. Пара имеет четырех детей.

В настоящий момент Дэвид является совладельцем клуба «Интер Майами».