Экс-игрок «Краснодара» может продолжить карьеру в АПЛ

Норвежский нападающий Эрик Ботхейм может продолжить свою карьеру в одном из английских клубов.

По информации Teamtalk, 22-летний норвежец, который недавно расторг соглашение с «Краснодаром», попал в сферу интересов нескольких команд с туманного Альбиона. В услугах молодого форварда заинтересованы «Лидс», «Саутгемптон», «Фулхэм», а также шотландский «Рейнджерс». Сам игрок был бы не против попробовать свои силы в АПЛ.

В прошлом году Эрик Ботхейм выступал за «Будё-Глимт». В 30 матчах норвежского чемпионата форвард забил 15 мячей и сделал четыре ассиста.