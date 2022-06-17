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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок «Краснодара» может продолжить карьеру в АПЛ

17 Июня 2022 • 08:08 Комментировать

Норвежский нападающий Эрик Ботхейм может продолжить свою карьеру в одном из английских клубов.

По информации Teamtalk, 22-летний норвежец, который недавно расторг соглашение с «Краснодаром», попал в сферу интересов нескольких команд с туманного Альбиона. В услугах молодого форварда заинтересованы «Лидс», «Саутгемптон», «Фулхэм», а также шотландский «Рейнджерс». Сам игрок был бы не против попробовать свои силы в АПЛ.

В прошлом году Эрик Ботхейм выступал за «Будё-Глимт». В 30 матчах норвежского чемпионата форвард забил 15 мячей и сделал четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Фулхэм Саутгемптон Краснодар Английская Премьер-лига Эрик Ботхейм
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