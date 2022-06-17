«Ньюкасл» хочет подписать вратаря сборной Англии

Руководители «Ньюкасла» хотят в летнее трансферное окно усилить вратарскую позицию и подписать контракт с голкипером английской сборной.

По информации Daily Mail, «сороки» планируют летом переманить к себе 30-летнего голкипера «Бёрнли» Ника Поупа, в услугах которого также заинтересован лондонский «Вест Хэм». Действующее соглашение вратаря сборной Англии с «бордовыми» рассчитано до июня 2023 года. До этого «Ньюкасл» также интересовался Дином Хендерсоном из «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне Ник Поуп провёл в английском чемпионате 36 поединков, в 11 из которых голкипер сумел отыграть на ноль.