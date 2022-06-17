Тренер «Брайтона» расхвалил Кукурелью

Наставник «Брайтона» Грэм Поттер в разговоре с журналистами очень лестно высказался по поводу игры испанского защитника Марка Кукурельи.

Поттер сказал Marca, что ему иногда кажется, будто 23-летний испанский защитник всю свою жизнь играет за «Брайтон». Тренер отметил, что как только Кукурелья появляется на поле, то команда начинает играть лучше.

«Все в «Брайтоне» счастливы, что Марк пока является частью нашей команды», - добавил Поттер.

Напомним, что в услугах Кукурельи заинтересован «Манчестер Сити». В прошедшем сезоне защитник провёл в английском чемпионате 35 поединков, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.