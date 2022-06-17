«Арсенал» готов отпустить своего защитника в «Аталанту»

Лондонский «Арсенал» готов отпустить португальского защитника Нуну Тавареша в «Аталанту».

По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, «канониры» готовы отпустить 22-летнего португальского футболиста в итальянскую команду только в аренду на один год без права выкупа. «Арсенал» может рассмотреть вариант с арендой, но с правом обязательного выкупа за солидные 40 миллионов евро. Сам Тавареш не против перебраться в клуб из Бергамо.

Напомним, что в прошлом сезоне Нуну Тавареш провёл в английском чемпионате 22 матча, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.