«Манчестер Сити» заплатит 60 млн евро за защитника «Брайтона»

Боссы «Манчестер Сити» готовы выложить весьма круглую сумму за испанского защитника «Брайтона» Марка Кукурелью.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «горожане» договорились с «Брайтоном» по поводу трансфера 23-летнего испанского футболиста. Манчестерский клуб заплатит за защитника около 60 миллионов евро. Стоит отметить, что на подписании Кукурельи настаивает главный тренер манкунианцев Хосеп Гвардиола.

Напомним, что в прошлом сезоне Марк Кукурелья провёл в английском чемпионате в составе «Брайтона» 35 поединков, в которых забил один мяч и сделал один ассист.