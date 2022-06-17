Мане: Моя будущая жена не должна сидеть в соцсетях

Сенегальский форвард «Ливерпуля» Садио Мане рассказал журналистам о том, по каким критериям он будет выбирать себе жену.

Мане сказал, что многие спрашивают о том, почему он до сих пор не женат. Форвард отметил, что женщина, на которой он женится, не должна терять своё время в социальных сетях.

«Я хочу жениться на той, которая будет уважать Бога и молитвы», - добавил Садио.

Напомним, что в прошедшем сезоне 30-летний Садио Мане провёл в английском чемпионате 34 встречи, в которых отметился 16 забитыми мячами и двумя ассистами. Этим летом сенегалец может перебраться в «Баварию».