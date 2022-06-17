«Тоттенхэм» готов выложить 90 млн евро за форварда «Интера»

Лондонский «Тоттенхэм» хочет этим летом заполучить в свои ряды звёздного аргентинского нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса.

По информации инсайдера Альфредо Педулы, на подписании 24-летнего аргентинского футболиста настаивает главный тренер «шпор» Антонио Конте, который работал с форвардом в «Интере». Лондонская команда готова выложить за Мартинеса около 90 миллионов евро, но сам игрок всё же намерен остаться в миланском клубе.

Напомним, что в прошедшем сезоне Лаутаро Мартинес провёл в итальянском чемпионате 35 матчей, в которых забил 21 мяч и сделал три ассиста.