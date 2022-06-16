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У Лукаку сложились непростые отношения с Тухелем

16 Июня 2022 • 23:51 Комментировать

Основная причина, по которой бельгийский нападающий Ромелу Лукаку жаждет покинуть «Челси» - это непростые отношения с Томасом Тухелем, наставником клуба. Кризис настолько глубок, что решить его каким-либо образом не представляется возможным, сообщает The Atletic. Это означает, что Лукаку наверняка покинет лондонский клуб, и уже известно, куда он, скорее всего, отправится - в миланский «Интер», в составе которого был счастлив в предыдущие годы. При Тухеле никакого будущего у бельгийского форварда в составе «Челси» нет, а менять тренера в руководстве клуба пока что не собираются.

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Интер Милан Челси Ромелу Лукаку
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